СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год и назвали его любимую фразу

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Глава Соединенных Штатов известен своей страстью писать в Twitter все, что думает и делать по средствам микроблога громкие заявления.

Фото: www.globallookpress.com

Американское издание The Hill решило подвести итоги 2018 года, подсчитав твиты главы государства Дональда Трампа. В результате выяснилось, что президент США за год сделал 2860 постов, в том числе ретвитов.

Также стало известно, что Трамп 139 раз написал фразу «охота на ведьм». Таким словосочетанием он называет расследование дела о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

Самым же популярным стало выражение Fake news — «фейковые новости». Это словосочетание Дональд Трамп написал 193 раза.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Трамп убил веру в Санта-Клауса в семилетнем мальчике.

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