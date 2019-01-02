Мессенджер WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах. Об этом говорится на сайте компании, пишут «Известия». Возможность доступа исчезнет у владельцев смартфонов с операционной системой Nokia Series 40. Она была создана в 1999-м, а в 2012 году количество гаджетов в мире под разными редакциями Nokia S40 насчитывало более полутора миллиардов.

В аналогичной ситуации с 1 февраля 2020 года окажутся владельцы смартфонов, которые имеют операционные системы Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. К слову, с 1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователи WhatsApp смогут самостоятельно создавать наборы стикеров/