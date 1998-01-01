Стало известно, насколько подорожали автомобили LADA в 2019 году

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В руководстве российского автомобильного концерна АвтоВАЗ объяснили повышение цен увеличением НДС.

Фото: Twitter @avtovaz_news

Российский автогигант «ВАЗ» поднял цены на всю продукцию, сходящую с его конвейеров. Стоимость отечественных авто увеличилась от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, популярная Lada Granta подорожала на 15 тысяч рублей, теперь минимальная стоимость ее составляет 434 900 рублей. Внедорожники Lada 4×4 подорожали на 20 тысяч до 518 900 рублей. Седан Lada Vesta, а также Vesta Cross и Vesta CNG теперь стоят на 20 тысяч рублей дороже, а Vesta SW и Vesta SW Cross — на 25 тысяч.

Новенький Largus обойдется теперь минимум в 560 900 рублей, Xray теперь не удастся приобрести по цене ниже 609 тысяч 900 рублей.

В руководстве российского автоконцерна объяснили рост цен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2019 года составляет 20%.

Ранее Пятый канал рассказывал об увеличении по этой же причине стоимости услуг сотовых операторов РФ.

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