Стало известно, насколько подорожали автомобили LADA в 2019 году

Российский автогигант «ВАЗ» поднял цены на всю продукцию, сходящую с его конвейеров. Стоимость отечественных авто увеличилась от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости от модели. Об этом сообщает телеканал «360».
Новенький Largus обойдется теперь минимум в 560 900 рублей, Xray теперь не удастся приобрести по цене ниже 609 тысяч 900 рублей.
В руководстве российского автоконцерна объяснили рост цен увеличением налога на добавленную стоимость (НДС), который с 2019 года составляет 20%.
Ранее Пятый канал рассказывал об увеличении по этой же причине стоимости услуг сотовых операторов РФ.