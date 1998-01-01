Шесть человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Дании

Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии, которая произошла в среду, 2 января, на мосту через пролив Большой Дельт.
Trainaccident in #Denmark happened when parts of the roof and cargo from an oncoming freight train hit a passenger train on the Great Belt Bridge so the train had to make a very tough brake. Copenhagen #Fyn pic.twitter.com/NOLh3HLRGn— Alexander Hansen (@AlexanderXV) 2 января 2019 г.
По некоторым данным, машинист пассажирского поезда вынужден был применить экстренное торможение в связи с тем, что с грузового поезда в его сторону снесло часть крыши грузового поезда шедшего навстречу. Известно, что товарняк причиной этому стал тот факт, что товарняк тоже вынужден был резко затормозить из-за неизвестного предмета на путях.
Photos du lieu de l’accident de train au #Danemark via @tv2newsdk #Denmark #grandbelt pic.twitter.com/lA4ng5E7au— LesNews (@LesNews) 2 января 2019 г.
В пассажирском поезде находился 131 человек. Где находились погибшие пока не сообщается. Известно, что в грузовом поезде травмы получили восемь человек.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение по мосту перекрыто.
Сообщается, что грузовой поезд перевозил пиво.
Agency pictures of the two affected trains. pic.twitter.com/XxmzJasyiX— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 2 января 2019 г.