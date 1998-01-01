Шесть человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Дании

, 13:43 Видео 326

Все произошло на мосту через пролив Большой Дельт, когда пассажирский поезд резко затормозил, так как в него снесло часть крыши грузового поезда, шедшего во встречном направлении.

Фото: Twitter @STForeignDesk

Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии, которая произошла в среду, 2 января, на мосту через пролив Большой Дельт. 

По некоторым данным, машинист пассажирского поезда вынужден был применить экстренное торможение в связи с тем, что с грузового поезда в его сторону снесло часть крыши грузового поезда шедшего навстречу. Известно, что товарняк причиной этому стал тот факт, что товарняк тоже вынужден был резко затормозить из-за неизвестного предмета на путях.

В пассажирском поезде находился 131 человек. Где находились погибшие пока не сообщается. Известно, что в грузовом поезде травмы получили восемь человек. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение по мосту перекрыто.

Сообщается, что грузовой поезд перевозил пиво. 

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