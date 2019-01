Шесть человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в Дании

Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии, которая произошла в среду, 2 января, на мосту через пролив Большой Дельт.

Trainaccident in #Denmark happened when parts of the roof and cargo from an oncoming freight train hit a passenger train on the Great Belt Bridge so the train had to make a very tough brake. Copenhagen #Fyn pic.twitter.com/NOLh3HLRGn