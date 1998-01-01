МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Хибинах

В Мурманской области завершилась поисково-спасательная операция. Специалситы МЧС искали людей, попавших под снежную лавину в Хибинах 2 января. О прекращении работы спасателей сообщил начальник оперативного штаба поисково-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области Евгений Фролов.

Трое петербуржцев, приехавших в Заполярье отдохнуть на горнолыжном курорте, решили прокатиться вне специально оборудованных трасс и ушли с безопасного маршрута. На непроторенной дороге сноубордистов и накрыла лавина.

— Во время спуска произошел самопроизвольный сход лавины размером 50 на 100 метров и объемом приблизительно 10 тысяч метров кубических, под который попали все трое граждан, — рассказал Фролов.

Один из сноубордистов смог выбраться самостоятельно, второго достали из-под лавины специалисты МЧС. Но третья участница спуска — Алена Рогачева — осталась под снежным завалом. Спасатели смогли отыскать девушку, но реанимационные действия не возымели успеха — спасти петербурженку не удалось.

— Поиски третьего человека завершились в 16 часов 25 минут. К сожалению, несмотря на реанимационные действия, спасти девушку 1991 года рождения не удалось, — прокомментировал представитель МЧС.

Как сообщают специалисты службы лавинной безопасности, в Хибинах в настоящее время установлен третий — повышенный — уровень лавинной опасности.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в горах Хибинах Мурманской области под сошедшую лавину попали три человека.