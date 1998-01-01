МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Хибинах

, 0:22 Видео 148

Поисково-спасательная операция завершена. В МЧС Мурманской области подвели итоги поисков людей, оказавшихся в опасной зоне.

Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС России

В Мурманской области завершилась поисково-спасательная операция. Специалситы МЧС искали людей, попавших под снежную лавину в Хибинах 2 января. О прекращении работы спасателей сообщил начальник оперативного штаба поисково-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области Евгений Фролов.

Трое петербуржцев, приехавших в Заполярье отдохнуть на горнолыжном курорте, решили прокатиться вне специально оборудованных трасс и ушли с безопасного маршрута. На непроторенной дороге сноубордистов и накрыла лавина.

— Во время спуска произошел самопроизвольный сход лавины размером 50 на 100 метров и объемом приблизительно 10 тысяч метров кубических, под который попали все трое граждан, — рассказал Фролов.

Один из сноубордистов смог выбраться самостоятельно, второго достали из-под лавины специалисты МЧС. Но третья участница спуска — Алена Рогачева — осталась под снежным завалом. Спасатели смогли отыскать девушку, но реанимационные действия не возымели успеха — спасти петербурженку не удалось.

— Поиски третьего человека завершились в 16 часов 25 минут. К сожалению, несмотря на реанимационные действия, спасти девушку 1991 года рождения не удалось, — прокомментировал представитель МЧС.

Как сообщают специалисты службы лавинной безопасности, в Хибинах в настоящее время установлен третий — повышенный — уровень лавинной опасности.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в горах Хибинах Мурманской области под сошедшую лавину попали три человека.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:32
Крис Кельми: Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий
1:11
«Ты мог больше»: Лолита Милявская обратилась к умершему Крису Кельми
0:50
«Выходили через окна»: Семья чудом спаслась во время трагедии в Магнитогорске
0:22
МЧС опубликовало кадры с места схода снежной лавины в Хибинах
23:52
Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество после смерти
23:38
Матильда до сих пор не пришла в себя после развода со Шнуровым
23:13
Видео: В аэропорту Калининграда отменены все рейсы
22:48
«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми
22:39
Супруга Николая Дроздова сообщила о госпитализации телеведущего в Москве
22:34
Названа причина смерти Криса Кельми
22:19
«Думали авария»: Очевидец о падении щита в центре Петербурга — видео
21:38
Последний месяц врачи приезжали к Крису Кельми через день
21:21
«Очень реально, что это так» — брат Криса Кельми о смерти певца
21:01
«Чуйка сработала» — Житель Магнитогорска рассказал о своем спасении — Видео
20:50
Погибшая под лавиной петербурженка напророчила свою гибель
20:46
В первый день 2019 года умер Крис Кельми
20:24
Эксклюзивное видео первых секунд после падения щита на людей в Петербурге
20:03
«Я никого не бил и не трогал» — Хоккеист Сапрыкин об инциденте в самолете
19:42
Первые кадры с места падения афиши на людей в центре Петербурга
19:28
Ксения Собчак поздравила с днем рождения «девочку из Сочи»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

2 января

Погибшая под лавиной петербурженка напророчила свою гибель

2 января

Попавшая под лавину в Мурманске петербурженка погибла

2 января

Попавшего под лавину жителя Петербурга ищут спасатели в Мурманской области

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама