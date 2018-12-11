Новый год на миллион: Бизнесмена обокрали в праздничную ночь на крупную сумму

Новый 2019 год для одного из столичных бизнесменов начался с серьезных убытков. Неизвестные ограбили предпринимателя, в то время как он сам отмечал праздник.

Предположительно, злоумышленники пробрались в квартиру через окно, при том, что она находится на седьмом этаже. Из помещения же они вышли через входную дверь, она была взломана изнутри. Вероятно, грабители заранее планировали преступление — камеры видеонаблюдения в момент инцидента были заклеены.

Из ограбленной квартиры пропали деньги, ювелирные изделия и коллекционные монеты. Согласно предварительной оценке, общая стоимость унесенного ворами составляет более миллиона долларов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Подмосковье полиция задержала банду угонщиков элитных автомобилей.