Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Известный хоккеист Александр Овечкин отказался от выступления на Матче всех звезд. Об этом он оповестил руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

О том, что спортсмен намерен пропустить матч, рассказал американский журналист Майк Фогель. По его словам, желание пропустить мероприятие Овечкин объяснил желанием подготовиться ко второй части сезона. Кроме того, команда «Кэпиталз», капитаном которой сейчас является хоккеист, намерена попасть в плей-офф регулярного чемпионата.

Матч всех звезд — ежегодная товарищеская встреча сильнейших игроков из хоккейных клубов США и Канады. Традиционная игра в 2019 году пройдет состоится в городе Сан-Хосе 26 января.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Александр Овечкин установил новый мировой рекорд.