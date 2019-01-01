Сплошное умиление: В сети появились первые фото сына Пипы Миддлтон

, 9:19 Фото 36

Фотографы запечатлели сестру Кейт Миддлтон с малышом во время отдыха на Карибах.

Фото: www.globallookpress.com

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пипа впервые показала общественности своего маленького сына. Женщина вышла в свет с малышом во время рождественских каникул.

Снимки маленького Артура уже облетели все социальные сети — фото появились во многих аккаунтах, посвященных Кейт Миддлтон и ее родственникам. Известно, что впервые Пипа показалась на публике вместе с ребенком во время отдыха на Карибских островах — именно там они с мужем Джеймсом Мэттьюзом решили провести зимние каникулы.

Папарацци подловили чету на территории роскошного отеля, который принадлежит отцу Джеймса. На кадрах пара запечатлена во время отдыха. Пипа держит на руках сына, одетого в белоснежный комбинезон. Снимки уже вызвали шквал восторженных комментариев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что родители Пипы и Кейт Миддлтон выставили на продажу квартиру, в которой раньше жили сестры.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:34
Стало известно, когда будет первый в 2019 году звездопад
9:19
Сплошное умиление: В сети появились первые фото сына Пипы Миддлтон
9:07
Опубликованы первые снимки обратной стороны Луны
8:58
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
8:42
Видео: Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны
8:25
Исполнитель роли Рона Уизли признался, что не может смотреть «поттериану»
8:11
Избитая жена Башарова собралась на отдых в Таиланд
7:57
Видео: Экс-участник группы Queen посвятил новую песню космическому зонду
7:41
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве сольной певицы
7:27
Грядущие проблемы в США упразднят либерализм в мировой экономике
7:12
Четвертые сутки со дня трагедии: В Магнитогорске увеличилось число жертв
6:59
«Идиот»: Станислав Садальский о критике митрополита в адрес «Иронии судьбы»
6:47
Самое милое видео: Венсан Кассель целует округлившийся живот беременной жены
6:32
Страшное ДТП в Подмосковье, унесшее 4 жизни — кадры с места происшествия
6:19
Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ
5:59
Американский «шатдаун» привел к экологической катастрофе
5:38
Собчак заметили целующейся с режиссером Богомоловым на публике в новогоднюю ночь
5:17
«Беги, Бари, беги!»: Дочь Федосеевой-Шукшиной предрекла Алибасову уход из семьи
4:59
Трамп объяснил распад Советского Союза войной в Афганистане
4:38
Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

26.12.2018

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя «бабушке» Елизавете II

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама