Сплошное умиление: В сети появились первые фото сына Пипы Миддлтон

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пипа впервые показала общественности своего маленького сына. Женщина вышла в свет с малышом во время рождественских каникул.

Снимки маленького Артура уже облетели все социальные сети — фото появились во многих аккаунтах, посвященных Кейт Миддлтон и ее родственникам. Известно, что впервые Пипа показалась на публике вместе с ребенком во время отдыха на Карибских островах — именно там они с мужем Джеймсом Мэттьюзом решили провести зимние каникулы.

Папарацци подловили чету на территории роскошного отеля, который принадлежит отцу Джеймса. На кадрах пара запечатлена во время отдыха. Пипа держит на руках сына, одетого в белоснежный комбинезон. Снимки уже вызвали шквал восторженных комментариев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что родители Пипы и Кейт Миддлтон выставили на продажу квартиру, в которой раньше жили сестры.