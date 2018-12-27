Избитая жена Башарова собралась на отдых в Таиланд

Жена актера Марата Башарова, мать их сына Марселя, Елизавета в очередной раз оказалась жертвой рукоприкладства со стороны мужа. О том, что у Елизаветы сломан нос рассказал Пятому каналу в эксклюзивном интервью ее брат Федор Шевырков.

К тому же полицейские Московской области 27 декабря 2018 года получали телефонограмму из медучреждения, где Елизавете диагностировали закрытый перелом носа, но заявления от потерпевшей так и не дождались.

Пятый канал

По словам Федора Шевыркова, это не первый случай избиения Башаровым своей супруги.

Сама Елизавета как ни в чем не бывало разместила в своем Instagram фото наряженной елки с дедом морозом и новогоднее поздравление. В ответ на комментарий, пришедший из Таиланда, Елизавета призналась, что в ближайшее время собирается с сыном посетить эту страну.

-Ура!!! С Новым годом! Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-го, — написала она.

Вопрос подписчика «Вас же избили куда лететь-то?» остался без ответа. Елизавета, судя по всему, не хочет выносить сор из избы.

Instagram @elizavetabasharova

А вот ее брат настроен решительно и всерьез намерен проучить Башарова — Федор собирается подавать в суд на актера-драчуна.