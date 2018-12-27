Избитая жена Башарова собралась на отдых в Таиланд

Жена актера Марата Башарова, мать их сына Марселя, Елизавета в очередной раз оказалась жертвой рукоприкладства со стороны мужа. О том, что у Елизаветы сломан нос рассказал Пятому каналу в эксклюзивном интервью ее брат Федор Шевырков.
К тому же полицейские Московской области 27 декабря 2018 года получали телефонограмму из медучреждения, где Елизавете диагностировали закрытый перелом носа, но заявления от потерпевшей так и не дождались.
По словам Федора Шевыркова, это не первый случай избиения Башаровым своей супруги.
Сама Елизавета как ни в чем не бывало разместила в своем Instagram фото наряженной елки с дедом морозом и новогоднее поздравление. В ответ на комментарий, пришедший из Таиланда, Елизавета призналась, что в ближайшее время собирается с сыном посетить эту страну.
Вопрос подписчика «Вас же избили куда лететь-то?» остался без ответа. Елизавета, судя по всему, не хочет выносить сор из избы.
А вот ее брат настроен решительно и всерьез намерен проучить Башарова — Федор собирается подавать в суд на актера-драчуна.