Поколение снежинок и телефонных зомби: своеобразный рекрут армии Великобритании

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Военные выпустили плакаты, где призывают вступить в свои ряды и отказаться от современных гаджетов.

Фото: www.globallookpress.com

Британские военные выпустили плакаты, на которых призвали «поколение снежинок», сэлфизависимых, телефонозависимых и прочих «клоунов» пополнить свои ряды. Таким образом, они попытались убедить молодежь в том, что одержимость телефонами и страсть к видеоиграм, дает подросткам навыки, необходимые для защиты Отечества.

Опубликованный на YouTube-канале ролик, убеждает молодежь в том, что не нужно заниматься скучной рутинной работой. Только армия способна оценить потенциал подростков. Мрачные сцены трудовых будней перекликаются с захватывающей военной реальностью.

Поступить на службу в ряды британских вооруженных сил могут граждане от 16 до 25 лет.

Армия всегда найдет способ обратить на себя внимание и вовлечь в свои ряды новых молодых людей, подобно тому, как это делают представители табачной индустрии, сообщает RT.

Ранее Пятый канал сообщил, что в рамках оборонного заказа российские войска Западного военного округа получит 50 единиц новейшей техники.

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