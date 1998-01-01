Поколение снежинок и телефонных зомби: своеобразный рекрут армии Великобритании

Британские военные выпустили плакаты, на которых призвали «поколение снежинок», сэлфизависимых, телефонозависимых и прочих «клоунов» пополнить свои ряды. Таким образом, они попытались убедить молодежь в том, что одержимость телефонами и страсть к видеоиграм, дает подросткам навыки, необходимые для защиты Отечества.

New ad campaign from British Army targeting gaming addicts "me me me millennials", "snowflakes" & "selfie addicts" of Gen Z launches this month. pic.twitter.com/P4SjPMVIqy — Lucy Fisher (@LOS_Fisher) 3 января 2019 г.

Опубликованный на YouTube-канале ролик, убеждает молодежь в том, что не нужно заниматься скучной рутинной работой. Только армия способна оценить потенциал подростков. Мрачные сцены трудовых будней перекликаются с захватывающей военной реальностью.

Поступить на службу в ряды британских вооруженных сил могут граждане от 16 до 25 лет.

Армия всегда найдет способ обратить на себя внимание и вовлечь в свои ряды новых молодых людей, подобно тому, как это делают представители табачной индустрии, сообщает RT.

Ранее Пятый канал сообщил, что в рамках оборонного заказа российские войска Западного военного округа получит 50 единиц новейшей техники.