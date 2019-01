Поколение снежинок и телефонных зомби: своеобразный рекрут армии Великобритании

Британские военные выпустили плакаты, на которых призвали «поколение снежинок», сэлфизависимых, телефонозависимых и прочих «клоунов» пополнить свои ряды. Таким образом, они попытались убедить молодежь в том, что одержимость телефонами и страсть к видеоиграм, дает подросткам навыки, необходимые для защиты Отечества.

New ad campaign from British Army targeting gaming addicts "me me me millennials", "snowflakes" & "selfie addicts" of Gen Z launches this month. pic.twitter.com/P4SjPMVIqy