Россияне массово вернулись к наличным деньгам

Анастасия Антоненко
Россияне стали массово возвращаться к наличным деньгам. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Тенденция использования бумажных рублей началась в 2025 году и зафиксирована в 69 регионах страны.

Наибольший рост наличных средств отмечен в Ставропольском крае и Севастополе. Также в пятерку лидеров вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. За ними последовали Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.

В прошлом году россияне активно снимали наличные из-за страха блокировки карт. Всего за три месяца банкоматы опустошили почти на 660 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем в 2024 году.

Как ранее писал 5-tv.ru, Министерство финансов России рассматривало введение ограничений на внесение наличных средств через банкоматы еще в конце января. Предполагалось, что лимит составит не более одного миллиона рублей в месяц для физических лиц. Эта инициатива включена в правительственный план по «обелению» экономики.

Кроме того, Банк России планирует провести модернизацию банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей в период с 2026 по 2028 год. Будет разработан совершенно новый дизайн привычных купюр и существенно повышены их защитные характеристики.

Последние новости

19:05
Тело пропавшей жительницы Пермского края нашли спустя полгода у ее дома
18:47
«С ним нелегко»: Авраам Руссо рассказал о работе с Андреем Губиным
18:28
Пока Самойлова отдыхает: Джиган появился на публике вместе с сыном
17:55
Дрессировщица рассказала о пострадавших в цирке Ростова-на-Дону после инцидента с тигром
17:32
В цирке Ростова-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительский зал
17:27
В Австрии в детском питании обнаружили крысиный яд

Сейчас читают

«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах
В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео