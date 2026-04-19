Россияне массово вернулись к наличным деньгам

Россияне стали массово возвращаться к наличным деньгам. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Тенденция использования бумажных рублей началась в 2025 году и зафиксирована в 69 регионах страны.

Наибольший рост наличных средств отмечен в Ставропольском крае и Севастополе. Также в пятерку лидеров вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. За ними последовали Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.

В прошлом году россияне активно снимали наличные из-за страха блокировки карт. Всего за три месяца банкоматы опустошили почти на 660 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем в 2024 году.

Как ранее писал 5-tv.ru, Министерство финансов России рассматривало введение ограничений на внесение наличных средств через банкоматы еще в конце января. Предполагалось, что лимит составит не более одного миллиона рублей в месяц для физических лиц. Эта инициатива включена в правительственный план по «обелению» экономики.

Кроме того, Банк России планирует провести модернизацию банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей в период с 2026 по 2028 год. Будет разработан совершенно новый дизайн привычных купюр и существенно повышены их защитные характеристики.

