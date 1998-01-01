Голландская конькобежка умерла от рака в 37 лет

37-летняя чемпионка мира по конькобежному спорту Паулин ван Дётеком умерла от рака. Тяжелое заболевание было диагностировано у спортсменки летом 2018 года. В последнее время Паулин работала на телевидении, комментировала конькобежный спорт. У женщины остались муж и дочь.

Паулин ван Дётеком взяла медаль на чемпионате мира в классическом многоборье и командной гонке в 2008 году. Помимо этого она обладатель серебряной медали чемпионата Европы в многоборье. Спортсменка принимала участие в Олимпиаде-2006 в Турине, где заняла 13-е место в забеге на 1500 метров, сообщает Газета.ru.

Ранее Пятый канал сообщил, что все мировые рекорды в фигурном катании аннулированы союзом конькобежцев.