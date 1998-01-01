Голландская конькобежка умерла от рака в 37 лет

, 17:26 309

Диагноз ей поставили летом 2018 года.

Фото: Tass.ru

37-летняя чемпионка мира по конькобежному спорту Паулин ван Дётеком умерла от рака. Тяжелое заболевание было диагностировано у спортсменки летом 2018 года. В последнее время Паулин работала на телевидении, комментировала конькобежный спорт. У женщины остались муж и дочь.

Паулин ван Дётеком взяла медаль на чемпионате мира в классическом многоборье и командной гонке в 2008 году. Помимо этого она обладатель серебряной медали чемпионата Европы в многоборье. Спортсменка принимала участие в Олимпиаде-2006 в Турине, где заняла 13-е место в забеге на 1500 метров, сообщает Газета.ru.

Ранее Пятый канал сообщил, что все мировые рекорды в фигурном катании аннулированы союзом конькобежцев.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:39
Жилой дом в Магнитогорске, где произошла трагедия, разделят
18:23
В записях Нострадамуса нашли предсказание покушения на Трампа в 2019 году
18:05
«Какая-то сила вытолкнула» — невероятная история спасения семьи из Магнитогорска
17:49
Букингемский дворец готовится к новой свадьбе
17:26
Голландская конькобежка умерла от рака в 37 лет
17:08
МЧС: найдены тела всех погибших в Магнитогорске
17:00
Поколение снежинок и телефонных зомби: своеобразный рекрут армии Великобритании
16:21
Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставропольском крае — видео
16:02
Похороны Криса Кельми пройдут без прощания и без почестей
15:44
Звездный час и «замкнувшийся круг» Криса Кельми
15:26
В Москве скончалась актриса театра «У Никитских ворот»
15:18
Бывший министр финансов Московской области экстрадирован в Россию
14:56
Власти Украины готовят иски о прекращении аренды УПЦ Киево-Печерской лавры
14:40
«Красный барон» празднует 50-летие
14:08
Ставший причиной страшного цунами вулкан Анак-Кракатау вновь проснулся
13:32
«Грим удался!» — Дочка Безрукова не узнала своего дедушку в образе Деда Мороза
13:01
В сети состоялась премьера комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»
12:46
За 7,5 месяца по Крымскому мосту проехало больше машин чем на пароме за два года
12:28
Экс-участница «Дома-2» рассказала о мучениях перед родами
12:10
Boeing-767 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама