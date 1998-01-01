Видео: Судебные приставы прервали представление в уфимском цирке «Триумф»

Судебные приставы в четверг, 3 января, нагрянули в скандально известный цирк-шапито «Триумф» в Уфе. Заведение по решению суда должно было быть закрыто еще с 19 декабря за нарушения правил пожарной безопасности. Но руководство цирка внушало зрителям, что никаких проблем нет, и продолжало продавать билеты и проводить представления.

Очевидцы рассказали Пятому каналу, что именно происходило в цирке «Триумф» во время работы приставов-исполнителей.

— Ребята зашли во время представления, начали выгонять зрителей, начали пугать детей, выключили свет, отключили музыку. Дети маленькие начали плакать. Запугивали электрошокерами. Опрокинули мальчика-акробата, надевали наручники, применили электрошокер, — рассказала дрессировщик Анастасия Вахрушева.

— Приставы зашли и запустили какой-то едкий запах газа. После этого лично я почувствовала тошноту и головную боль. У ребенка начало болеть горло и нос. Была оказана помощь, приезжала скорая, — говорит очевидец.

Как сообщает UfaTime.ru, в отношении директора цирка возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда.

Зрители же разделились на два лагеря. Одни осуждают приставов за испорченное настроение, другие ругают директора, который подверг детей опасности.

Ранее Пятый канал сообщил, что дрессировщик Эдгард Запашный укусил тигра.