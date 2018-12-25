Корабли флота Нибиру кружили над Золотым мостом во Владивостоке — фото

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Ранним утром 1 января жители приморской столицы заметили в небе три светящихся объекта, которые двигались стройным звеном.

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Планета Нибиру известна современным исследователям своим неизвестным местонахождением, которое в будущем должно стать явным. Рассказы о появлении смертельно опасного объекта не один год ужасают людей, которые готовят бункеры, завещания и даже космические корабли для бегства с Земли. Иначе говоря, человечество в небольшом количестве странно принимает предположения о Нибиру и готовится к худшему варианту развития событий. И не спроста. Загадочная планета непрестанно дает о себе знать.

Например, в новогоднюю ночь в небе над Золотым мостом во Владивостоке люди заметили странные светящиеся объекты, которые двигались удивительно ровным строем с одинаковой скоростью. Фотографии удалось сделать нескольким очевидцам. После, опубликованные снимки внимательно изучили уфологи, они сообщили, что время и место появления неопознанных объектов в небе — не случайно, что может свидетельствовать о том, что это — представители высокоразвитых цивилизаций, таких, например, которые живут на Нибиру.

Vistanews.ru

Пришельцам известна ситуация на Земле, они знают, в какое время лучше появиться так, чтобы не привлечь лишнее внимание, — рассказал эксперт-уфолог.

Пришельцы появились тогда, когда отгремели салюты, чтобы не попасть «под обстрел», но при этом выбрали время, когда многие не обратили бы внимание на огни в небе. К слову, противники конспирологов считают, что это могли быть истребители ВКС РФ, которые в последнее время нередко бороздят воздушное пространство над Владивостоком, в рамках штатных плановых облетов. Однако происходит это обычно днем, а не ночью, сообщает VistaNews.

Уфологи отмечают, что это не первое появление кораблей Нибиру в столице Дальнего Востока. Эксперты отмечают, что пришельцы хорошо изучили обстановку в регионе и стали совершать регулярные вылазки.

Ранее Пятый канал сообщал, что упавший в Хабаровске метеорит может быть обломком Нибиру.

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