Звезды шоу-бизнеса дали россиянам советы, как избавиться от похмелья

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров уверен, что бесполезно бороться с состоянием после большого количества выпитого алкоголя. Его можно «только пережить», уверяет музыкант. Его коллега по ремеслу Григорий Лепс с ним не согласен и советуют всем сеанс капельницы. В свою очередь бывшая балерина Анастасия Волочкова заявляет, что нет ничего лучше похода в баню.

В интервью сайту KP.RU Лолита Милявская заявила, что не страдает с похмелья, а другим советует с утра доесть оставшуюся еду и немного выпить. Другой рецепт подсказали участники группы «Земляне» Андрей Храмов и Андрей Дубровин. По их мнению, абстинентный синдром лучше всего «лечить» молоком, борщом и гантелями.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек».