Британцы рассказали самые забавные причины отказа от секса

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Представительницы прекрасной половины Соединенного королевства проявляют изобретательность, желая избежать интимной близости.

Фото: globallookpress.com

Британские мужчины поделились с таблоидом The Sun самыми смешными отказами, которые услышали от своих избранниц перед сексом.

Собеседники отметили, что избитый аргумент о «головной боли» давно не используется, а представительницы слабого пола демонстрируют изрядную изобретательность, не желая интимной близости. Так, например, одному ловеласу было отказано по причине восстановившейся девственности — а именно плевы, которую нельзя трогать до посещения гинеколога. Кстати, сам визит к врачу также используется в качестве отказа от интимного контакта, чтобы не нарушить состояние половых органов.

Среди других популярных и нелепых увиливаний от секса были названы боли в желудке и тошнота, после которых барышни удалялась в уборную и имитировали характерные звуки. Кроме того, многие дамы просто притворяются спящими.

Ранее Пятый канал рассказывал о способах удивить любимого человека в новогодние праздники.

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