Диетологи назвали диету, которая поможет справиться с новогодним жором

Американские диетологи назвали эффективную диету не только на постновогодний период, но и на весь 2019 год, пишет ФАН.

Авторитетные исследователи рекомендуют придерживаться старой доброй средиземноморской диеты, которая состоит преимущественно из свежих овощей и фруктов, белого мяса и морепродуктов. Такой рацион не только поможет прийти в форму после новогодних застолий, но и принести пользу при диабете и болезнях сердца, а иногда и вовсе предотвратить инсульт.

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