Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировала экстрадицию из Франции бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого подозревают в крупных растратах, пишут «Известия».

Руководитель ведомства отметил, что выдача фигуранта уголовного дела российскому правосудию является «торжеством справедливости».

— Теперь будем разбираться по делу Кузнецова и его сообщников, как говорится, по полной программ е, — написал Бастрыкин на своей странице «ВКонтакте».

Глава СК отметил, что смог Кузнецов покинуть Россию после того, как его дело было приостановлено прокуратурой, а расследование было возобновлено после отделения Следственного комитета в отдельный орган. По данным следствия, незаконная деятельность подмосковного министра нанесла ущерб в 14 миллиардов рублей. Обвинение Кузнецову было предъявлено в 2019 году, чиновник был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстрадиции Алексея Кузнецова.