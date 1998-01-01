«Эта инициатива должна быть похоронена» — Эдгард Запашный

, 13:06 Эксклюзивное интервью 363

Знаменитый дрессировщик прокомментировал идею депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова о запрете посещать цирк несовершеннолетним.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Евгений Биятов

Дрессировщик, Народный артист РФ Эдгард Запашный в пятницу, 4 января, рассказал в интервью Пятому каналу о своем отношении к идее депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова — запретить приходить на цирковые представления с участием дрессированных животных несовершеннолетним.

Большинство его инициатив не проходят в Думе. Человек зарабатывает имидж. Цирк — место семейного отдыха. Это его инициатива должна быть похоронена тут же! Вызывает сожаление, что у нас такие глупые депутаты существуют, — заявил Эдгард Запашный.

Ранее Пятый канал сообщал, что парламентарий Ленинградской области Владимир Петров направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение, в котором предложил ввести возрастной порог на уровне «18+» для зрителей цирка.

Данная идея возникла у депутата на фоне роста в мире гуманизации обращения с животными и дикими зверями, которых задействуют в массовых публичных мероприятиях. Начать работы в этом направлении законотворец решил с ограничения доступа детей на цирковые представления — их просмотр может негативно отразиться на их психике.

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