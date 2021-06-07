Почему принц Гарри назвал дочь в честь королевы — объясняет психолог

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 702

Очаровательная Лилибет-Диана родилась 4 июня. Это второй ребенок герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл.

Фото, видео: ТАСС / Aaron Chown; 5-tv.ru

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри стал отцом во второй раз: скандально известная актриса Меган Маркл подарила любимому супругу дочку. Девочку назвали уникальным двойным именем Лилибет-Диана. Но почему выбор пал именно на него?

Как бы не относились к членам королевской семьи Меган и Гарри, они продолжают чтить традиции семьи и с глубоким уважением относятся к ее Величеству. Хорошо известно, что королеву Елизавету II в детстве ласково звали Лилибет — отсюда и первая часть имени наследницы принца. Вторая же — отсылка к имени трагически погибшей матери герцога Сассекского — принцессе Уэльской Диане.

Не секрет, что незадолго до рождения Лилибет-Дины Меган Маркл и Гарри серьезно повздорили с кровными родственниками. Супруги обвинили членов семьи в расизме и неумении общаться адекватно. Они забрали сына Арчи и переехали из Великобритании в США, где им якобы «стало спокойнее».

Многие фанаты селебрити подозревают, что, назвав дочку в честь монарших особ, бежавшие пытались выразить загладить вину. А вот профессиональный психолог Ольга Коротина-Гессе уверена, что это просто уважительный жест и никакого тайного умысла селебрити, конечно, не преследовали.

«Это поступок достойных людей. Независимо от того, есть какие-либо разногласия в семье или нет, дань уважения, дань любви все равно может выражаться разным способом», — подчеркнула в эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт.

Психолог отметила, что не раз за свою практику сталкивалась с ситуациями, когда дети через внуков мстили родителям за что-то. Малышей настраивали против родственников и даже отказывали им во встречах. Меган же, по мнению Ольги Коротиной-Гессе, поступила как мудрая невестка. Несмотря на все междоусобицы, она не стала выбирать принципиально другое имя для дочки, что лишь делает ей честь.

«Я думаю, что это поступок, который заслуживает уважения, и не вижу в этом никакого подхалимажа, никаких шагов, чтобы улучшить отношения или ухудшить. Это сделано по внутреннему зову, по внутреннему мотиву. Ну конечно, если эти имена тронут сердце королевы, это будет вдвойне приятно. Поэтому я желаю вам всем вести себя точно также: достойно и благородно», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба уготована дочери принца Гарри и Меган Маркл и может ли она стать королевой Британии, когда станет взрослой.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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