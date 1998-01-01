«Последний великий русский артист»: Поэт Владислав Маленко об умершем Иване Бортнике

Народный артист России, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, в 23 часа 4 января. Эту информацию в интервью Пятому каналу подтвердил его коллега Владислава Маленко.

— Ушел мой очень близкий друг, с которым мы были вместе много-много лет. Это последний великий русский артист, — рассказал в интервью Пятому каналу Владислав Маленко.

Актер Иван Бортник с 1967 года работал в столичном театре на Таганке. Кроме того, он сыграл множество ролей в советских и российских фильмах. Среди них такие, как «Мама, не горюй», «Антикиллер» и другие.

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