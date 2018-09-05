Юлию Барановскую заподозрили в романе с солистом «Иванушек»

Звезду ТВ и бывшую жену экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина интернет-пользователи заподозрили в новом романе. Избранником Юлии Барановской, по мнению сетевых наблюдателей, стал 35-летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Об этом сообщает издание starhit.ru. Последнее время пару часто видят вместе, и судя по всему, им нравится общение друг с другом. Их совместные фото можно найти в сети.

Instagram @kirillturichenko

Ранее Юлии приписывали отношения с юмористом Максимом Галкиным, поводом послужила публикация Дмитрия Нагиева в своем Instagram. На снимке супруг Аллы Пугачевой держит Барановскую на своем плече. Однако пара выступила с резким опровержением этой информации.

Instagram @nagiev.universal

По некоторым данным, Юлия уже познакомила Кирилла со своими тремя детьми, и якобы у них наладился контакт.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Барановская танцует в мокром платье у бассейна под хит «Ибица».