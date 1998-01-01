Звезда «Мажора» едва не стал пешеходом, отказавшись ездить на своей Toyota Celica

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Причиной стало ДТП, в которое актер Павел Прилучный попал на своем спортивном суперкаре.

Фото: www.globallookpress.com

Звезда телесериала «Мажор» актер Павел Прилучный вспомнил, как в свое время едва не бросил водить машину из-за ДТП, в которое он попал на своей автомашине Toyota Celica. Об этом сообщает ресурс teleprogramma.pro.

По воспоминаниям Павла, когда выпадал снег, его спортивный автомобиль становился совершенно неуправляемым. Как-то раз, машину, которой управлял Павел, занесло и он задел поребрик, повредилась трубка подачи тормозной жидкости и она вытекла. Актеру пришлось воспользоваться так называемым ручником, чтобы остановить потерявший управление автомобиль.

Также однажды с актером приключилась еще одна курьезная история. Прилучный выехал на МКАД, как внезапно в бачке его авто замерзла стеклоомывающая жидкость. Артисту пришлось во время движения высовываться из окна и поливать стекло автомобиля водой, чтобы хоть что-то видеть. Когда Павел добрался до места назначения, то вышел из машины и сказал себе, что больше никогда не сядет за руль.

Правда со временем тяга к вождению победила.

Ранее пятый канал рассказывал о том, что Прилучный купил внедорожник за 20 миллионов долларов.

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