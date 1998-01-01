«Чистый гол»: Тренер хоккейной «молодежки» РФ об отмененной шайбе в ворота США

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Наставник молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что двукратное преимущество нашей команды не помогло переиграть американцев.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался после поражения в полуфинале чемпионата мира в канадском Ванкувере, передает RT.

Наставник отметил, что российской команде не удалось воплотить в результат двукратное преимущество по опасным моментам. При этом Брагин отметил, что не имеет претензий к своим подопечным, а незасчитанную шайбу Никиты Шашкова тренер назвал «чистым голом».

— Никаких там движений коньком не было. В таких играх важно, кто первым забьет. Мы предполагали, что много голов не будет, — заявил Валерий Брагин.

Российская «моложежка» уступила в полуфинале МЧМ в Канаде американцам со счетом 1:2. Подопечные Брагина сыграют за бронзу с командой Швейцарии, американцы в финале сразятся с финнами.

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