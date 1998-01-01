США нарушили двустороннюю Конвенцию при задержании Макаренко — МИД РФ

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Российские власти следят за ситуацией вокруг бизнесмена Дмитрия Макаренко, которого задержали на Северных Марианских Островах.

Фото: globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что РФ запросила консульский доступ к задержанному на Северных Марианских Островах (относятся к США) российскому бизнесмену Дмитрию Макаренко.

В официальном заявлении МВД РФ сообщается, что Макаренко был задержан по запросу ФБР сразу после прилета на остров Сайпан 29 декабря. Бизнесмен прибыл на острова вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Россия запросила консульский доступ к задержанному по запросу ФБР россиянину.

В Москве отметили, что американские власти в нарушение двусторонней Консульской конвенции не уведомили Москву о факте задержания гражданина России, и добавил, что РФ следит за ситуацией вокруг Макаренко и намерена добиваться полного обеспечения его прав и разъяснений Вашингтона о причинах ареста россиянина.

— Такое происходит не в первый раз. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму, — говорится в заявлении МИД.

Рябков пояснил, что ситуация с подозреваемым в шпионаже в пользу США Уилане развивается в строгом соответствии с законом и двусторонними обязательствами, поэтому замглавы МИД не видит причин ставить вопрос «в плоскость обмена».

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании бизнесмена Макаренко, которому инкриминируется попытка вывоза из Соединенных Штатов в Россию военного оборудования. Сейчас россиянин этапирован во Флориду.

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