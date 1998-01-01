Российский предприниматель Дмитрий Макаренко задержан по запросу ФБР

, 2:47 52

Макаренко инкриминируют попытку вывоза из США в Россию военной техники.

Фото: www.globallookpress.com

Гражданин России, бизнесмен Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан (столица Северных Марианских Островов — прим.ред.) по запросу Федерального бюро расследований США.

Россиянину инкриминируется попытка вывоза из Соединенных Штатов в Россию военного оборудования. Об этом сообщает газета The Guam Daily Post. Обвинительное заключение россиянину вынес окружной суд южного округа Флориды 15 июня 2017 года.

По данным издания, Макаренко пытался вывезти в Россию из США приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Как сообщается в материале газеты, показания на Макаренко дал его бизнес-партнер — выходец из Украины Владимир Невидомый, арестованный летом 2018 года. Согласно его информации, он договорился с Макаренко о вывозе военного оборудования из США на территорию России в апреле 2013 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании и незаконной экстрадиции в США российского гражданина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:37
Без золота. Молодежка РФ в полуфинале проиграла сборной США по хоккею
3:27
Супруга Ивана Бортника рассказала о вероятной причине смерти артиста
3:02
«Последний великий русский артист»: Поэт Владислав Маленко об умершем Иване Бортнике
2:52
Актер Иван Бортник ушел из жизни
2:47
Российский предприниматель Дмитрий Макаренко задержан по запросу ФБР
2:26
Видео: Возле двух церквей в центре Москвы полыхает здание
2:09
Пророчество Айзека Азимова о Третьей мировой войне может сбыться уже в 2019 году
1:50
«Его парализовало»: Москвичка рассказала про соседа, которого покусала собственная кобра
1:19
Стало известно о госпитализации легендарного Диего Марадоны
1:07
В посольстве РФ в Бенине прокомментировали захват пиратами корабля с россиянами
0:47
Момент столкновения со столбом автобуса с детьми попал на видео
0:25
У берегов Африки пираты захватили корабль с россиянами на борту
0:15
Видео: В столице Чили произошел теракт
0:08
Стали известны причина и число пострадавших в ДТП в Петербурге
23:59
Фигурист Илья Авербух подаст в суд на мошенников, использовавших его имя
23:41
«Он был при смерти!»: Бритни Спирс отменила концерт в Лас-Вегасе из-за болезни отца
23:27
Видео: В Петербурге автобус с детьми врезался в столб
23:19
«Папина копия!»: Поклонники Сергея Безрукова тщательно изучили фото его дочери
23:05
Экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования
22:51
Видео: Агрессивные подростки распылили газ в петербургском метро

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама