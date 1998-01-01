Российский предприниматель Дмитрий Макаренко задержан по запросу ФБР

Гражданин России, бизнесмен Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан (столица Северных Марианских Островов — прим.ред.) по запросу Федерального бюро расследований США.

Россиянину инкриминируется попытка вывоза из Соединенных Штатов в Россию военного оборудования. Об этом сообщает газета The Guam Daily Post. Обвинительное заключение россиянину вынес окружной суд южного округа Флориды 15 июня 2017 года.

По данным издания, Макаренко пытался вывезти в Россию из США приборы ночного видения военного класса и тепловизионные устройства.

Как сообщается в материале газеты, показания на Макаренко дал его бизнес-партнер — выходец из Украины Владимир Невидомый, арестованный летом 2018 года. Согласно его информации, он договорился с Макаренко о вывозе военного оборудования из США на территорию России в апреле 2013 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании и незаконной экстрадиции в США российского гражданина Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием.