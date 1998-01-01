Меган Маркл намерена нарушить королевские традиции даже при родах

Супруга принца Гарри Меган Маркл готова нарушить традицию, начало которой положила принцесса Диана, пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская не хочет рожать наследника британского престола в госпитале Святой Марии в Лондоне, где появились на свет ее муж принц Гарри и его старший брать Уильям, а позже прошли роды Кейт Миддлтон.

Вместо этого, Меган планирует стать матерью в клинике Фримли-парк во Фрогмор-коттедже, где в прошлом рожала любимица Елизаветы II Софи Уэссекская — супруга младшего сына королевы Эдварда. Маркл также не исключает вариант домашних родов под присмотром врачей королевской семьи.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему принц Уильям проигнорировал Маркл в церкви.