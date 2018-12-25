Жертвами стрельбы в Калифорнии стали три человека

Полиция штата Калифорния подтвердила гибель троих человек в городе Торранс под Лос-Анджелесом, где в субботу, 5 января, произошло вооруженное нападение на боулинг. Еще четверым посетителям потребовалась медицинская помощь. Никто из работников заведения не пострадал. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Количество стрелявших и их мотивы выясняются. Правоохранители рекомендуют жителям держаться на расстоянии от района инцидента. На месте ЧП продолжают работу сотрудники экстренных служб и криминалисты.

Ранее Пятый канал сообщал, что раненный в голову на салюте ребенок умер в больнице Дербента.