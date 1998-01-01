Backstreet Boys остепенились: Смазливые музыканты сняли семейный клип

Участники знаменитой американской поп-группы Backstreet Boys, которая существует уже четверть века, удивили поклонников новым видеоклипом к песне «No Place», в котором снялись их супруги и дети.

Кумиры девушек из разных стран — Брайан Литтрелл, Кевин Ричардсон, Ник Картер, Хауи Дороу и Эй Джей Маклин — в ролике к очередному альбому под названием «DNA» («ДНК»), который выйдет уже 25 января, продемонстрировали своих вторых половинок и обожаемых детей. На видеокадрах музыканты нежно общаются со своими родными в домашней обстановке и на природе, играют, танцуют в лучах заходящего солнца.

— Где бы ты, детка, не находилась, я хочу быть рядом с тобой. Я побывал везде на свете, но ты всегда будешь для меня домом, куда я хочу возвращаться, — поют уже заметно поседевшие музыканты, на чьем творчестве выросло не одно поколение.

Однако репутация у участников бойз-бенда не всегда была такой идеальной. В частности, чуть более года назад вокалиста Backstreet Boys Ника Картера обвиняли в изнасиловании девственницы.

Как сообщал Пятый канал, в августе прошлого года на одном из концертов Backstreet Boys в штате Оклахома произошло ЧП — на фанатов рухнула арка.