«Секунды растянулись»: Петр Захаров рассказал об ощущениях на финале шоу «Голос»

, 20:00 Эксклюзивное видео 51

Победитель из Петербурга испытывает «коктейль» благодарности к телезрителям и коллегам по сцене.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @zakharovpeter

Финалист телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров в эксклюзивном интервью Пятому каналу поделился ощущениями, которые он испытывал в момент итогового подсчета голосов.

Петербуржец, наставником которого был известный музыкант и композитор Константин Меладзе, рассказал, что впервые почувствовал страх на проекте, когда пришлось исполнять малознакомые песни.

— Мне начали давать песни, которые я никогда не пел, и хотя они в моем жанре, мною они никогда не были тронуты, даже многие не слышаны. Моя уверенность, с которой я сначала пришел на проект, когда я думал, что предложу свой репертуар, и мне из него выберут то, в чем я наиболее уверен, меня покинула уверенность и начались страхи, — поделился впечатлениями певец.

Захаров, полагая, что не сможет занять первое место, в эти секунды стал судорожно подбирать слова благодарности всем, кто его поддерживал — «зрителям, наставнику, родителям, учителям, врачам», которые, по его словам, сказали ему когда-то, что он сможет разговаривать.

— Секунды растянулись, для меня казалось, что проходит много времени, но на самом деле это были какие-то считанные мгновения, цифра выросла и все остановилось. У меня не оставалось внутренних ресурсов на то, чтобы почувствовать: «О, я победитель, вот свершилось то, к чему шел весь этот проект вместе со мной эти полгода». У меня были чисто технические вопросы, к которым я уже привык — «что делать сейчас?» — сказал певец.

Он отметил, что очень признателен зрителям за доверие, а «конкурентам» по сцене — за поддержку.

— Какой-то коктейль: благодарность к людям, которые шли со мной вместе, и моим друзьям по проекту — у нас со всеми сложились замечательные отношения, мы все друг друга очень подбадривали. Чувства конкуренции, непременной победы над кем-то другим — такой атмосферы у нас не было за сценой, — подчеркнул артист.

Как ранее сообщал Пятый канал, Петр Захаров из Петербурга стал победителем телешоу «Голос. Перезагрузка» во вторник, 1 января, по итогам зрительского SMS-голосования. За 38-летнего исполнителя проголосовали 54,1% телезрителей.

Седьмой сезон вокального телепроекта «Голос. Перезагрузка» стартовал 12 октября 2018 года, и состоял из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.

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