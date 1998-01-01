Финалист телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров в эксклюзивном интервью Пятому каналу признался, как воспринимает критические комментарии касательно его творчества.

По мнению петербургского певца, сложно оставаться равнодушным к жестким замечаниям в свой адрес.

— Было много неуверенности, и до самого конца (конкурса — прим.ред.), и читая комментарии, особенно, в интернете. Меня, как человека вообще крайне неуверенного в себе по понятным причинам — с голосом было очень много трудностей, задевает практически все — я не машина, — рассказал Захаров.

Он отметил, что вся критика в соцсетях сводится приблизительно к одному и тому же.

— Я не могу пока спокойно научиться реагировать на какие-то совсем жесткие комментарии, например, «что за жуткий репертуар?», «мы что, живем в 1960-х годах?», «а почему он поет одно и то же?», «скучный», «мертвый», «безэмоциональный», «с глазами маньяка», — сказал артист.

Он обратил внимание, что записи выступлений участников «Голоса», размещенные в интернете, по качеству звука гораздо хуже, чем это было вживую, поэтому пригласил всех желающих все же посещать концерты.

Захаров также упомянул о своих чувствах, когда объявили результаты конкурса.

— Я не могу сказать, что я расстроился, когда увидел, что я победил. Скорее, удивился. Еще никому не говорил — для Пятого канала впервые — шел на проект с большим недоверием. Большинство людей, с которыми я советовался, отговаривали из-за формата на эстраде — «кому нужен „Голубой огонек“ 1971 года», — рассказал он.

Однако Захаров отметил, что никому не приходит в голову называть произведения Чайковского или Моцарта «нафталином», и выразил уверенность в том, что на эстрадной сцене всегда найдется место для классики.

Ранее Петр Захаров рассказал Пятому каналу о своих ощущениях на финале шоу «Голос».

Певец стал победителем телешоу «Голос. Перезагрузка» во вторник, 1 января, по итогам зрительского SMS-голосования. За 38-летнего исполнителя, наставником которого был композитор Константин Меладзе, проголосовали 54,1% телезрителей.

Седьмой сезон вокального телепроекта «Голос. Перезагрузка» стартовал 12 октября 2018 года, и состоял из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.