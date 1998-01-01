В Дубае затонула яхта с россиянами за 1,5 миллиона евро — видео

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Предварительно, судно получило пробоине и стремительно пошла ко дну.

Фото: thenational.ae

Люксовая яхта с россиянами на борту затонула в пятницу, 4 января, в Дубае. Как сообщает URA.RU со ссылкой на издание The National, пострадавших нет, всех успела спасти полицейская лодка.

— Три члена экипажа — египтянин и два азиатских мужчины, а также восемь туристов — граждане России, Великобритании и Франции — были подобраны на близлежащем полицейском катере, — сообщает издание.

По некоторым данным стоимость яхты достигает полутора миллионов евро. Судно было арендовано для прогулки. Инцидент произошел около полудня по местному времени. Предварительно, яхта получила пробоину и стала быстро наполняться водой.

В настоящее время, компания-владелец решает, как достать судно из воды.

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