Люксовая яхта с россиянами на борту затонула в пятницу, 4 января, в Дубае. Как сообщает URA.RU со ссылкой на издание The National, пострадавших нет, всех успела спасти полицейская лодка.

— Три члена экипажа — египтянин и два азиатских мужчины, а также восемь туристов — граждане России, Великобритании и Франции — были подобраны на близлежащем полицейском катере, — сообщает издание.

Tourists and crew rescued after rented yacht sinks off Dubai Marina https://t.co/MXZjwPvZ7f pic.twitter.com/a2SnS4IVeg