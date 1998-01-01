Крупный пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

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Возгорание произошло поздно вечером 5 января. Сообщается о разливе нефтепродуктов.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Специалисты МЧС пытаются справиться с крупным пожаром, который произошел поздно вечером 5 января на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По информации ТАСС, которое ссылается на информацию представителей экстренных служб, площадь возгорания превышает 300 квадратных метров. При этом информация о пострадавших и погибших не поступала.

— Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта. Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности, — рассказал представитель МЧС.

На месте работают десятки пожарных. Справиться с огнем пока не удается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в ночь на 5 января возле двух церквей в центре Москвы полыхал объект культурного наследия.

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