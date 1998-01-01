Видео: Возле двух церквей в центре Москвы полыхает здание

Ночью 5 января в одноэтажном кирпичном здании на улице Пятницкой, 6 в центре Москвы произошел пожар. Пламя в считанные минуты охватило полностью все строение, площадь которого составляет порядка 450 квадратных метров. Известно, что рядом с полыхающим домом стоит церковь Михаила и Федора Черниговских и Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором.

По информации Пятого канала сейчас здание оцеплено, пожарные пытаются справиться с огнем. О пострадавших информация не поступала. Известно, что строение было неэксплуатируемым, внутри в момент возгорания людей не было. Что стало причиной воспламенения дома — пока неизвестно.

Около 2 часов ночи специалисты МЧС отчитались, что пожар ликвидирован.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в МЧС рассказали о пожаре в строящемся тоннеле метро Москвы.