Песков прокомментировал появление парфюма с изображением Путина

, 1:08 22

В одном из московских торговых центров появились духи с изображением президента России и государственного герба на флаконе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в продаже могут появиться духи, на флаконах которых изображен глава государства. Песков рассказал РИА Новостям, что Кремль не одобрял торговлю подобного парфюма. По его словам, никто не давал согласие на использование имени российского лидера в коммерческих целях.

— Нет, никем не одобрялось, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в ряде средств массовой информации появились публикации, в которых говорилось о том, что в одном из торговых центров Москвы появился в продажу поступил парфюм, на флаконах которого присутствуют изображения профиля российского лидера Владимира Путина, а также государственного герба. Сообщалось, что за такие духи в подарочной упаковке продавцы просили 19 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России хотят ввести акцизы для парфюма и косметики.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:08
Песков прокомментировал появление парфюма с изображением Путина
0:54
Стало известно, где похоронят актера Владимира Дыховичного
0:32
Видео: В МВД Ингушетии проверяют информацию о ребенке, которому в роддоме заклеили рот
0:16
«За Промокашку, его любит весь мир!»: Светлана Крючкова об Иване Бортнике
23:45
Хакеры Anonymous обнародовали сведения об инциденте в Солсбери
23:23
«Тупые как пробка»: Норвежский спортсмен-грубиян оскорбил российских лыжников
23:02
«Не хочу видеть ксивы, я хочу видеть баттлы»: Милонов зачитал рэп и снял клип
22:50
Крупный пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО
22:35
Фигуристка Евгения Медведева дебютирует в канадском фильме
22:20
Гарик Харламов и Кристина Асмус признались в любви к своей «принцессе»
21:50
«Я не машина» — победитель «Голоса» о критике своего творчества
21:24
В Дубае затонула яхта с россиянами за 1,5 миллиона евро — видео
21:02
Стала известная официальная причина смерти Криса Кельми
20:36
Православные всего мира готовятся встретить Рождество Христово
20:16
Туристы назвали Петербург лучшим городом для празднования Рождества
20:00
«Секунды растянулись»: Петр Захаров рассказал об ощущениях на финале шоу «Голос»
19:44
Андрей Малахов напугал соцсети своей фотографией из больницы
19:28
«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым
19:27
Массовая драка иностранных студентов произошла в столичном общежитии
19:12
Полиция Москвы оштрафовала Верника за езду по пешеходной зоне

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама