Песков прокомментировал появление парфюма с изображением Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в продаже могут появиться духи, на флаконах которых изображен глава государства. Песков рассказал РИА Новостям, что Кремль не одобрял торговлю подобного парфюма. По его словам, никто не давал согласие на использование имени российского лидера в коммерческих целях.

— Нет, никем не одобрялось, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в ряде средств массовой информации появились публикации, в которых говорилось о том, что в одном из торговых центров Москвы появился в продажу поступил парфюм, на флаконах которого присутствуют изображения профиля российского лидера Владимира Путина, а также государственного герба. Сообщалось, что за такие духи в подарочной упаковке продавцы просили 19 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России хотят ввести акцизы для парфюма и косметики.