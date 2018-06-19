Отец Меган Маркл угрожает своей дочери и принцу Гарри

Отец супруги британского принца Гарри Томас Маркл грозится «заговорить громче», если его дочь и зять не начнут общаться с ним в ближайшее время. Интервью с 74-летнем тестем герцога Сассекского публикует The Sun. Ранее принц Гарри просил Томаса не разговаривать с прессой, однако его поймали на сотрудничестве с папарацци. Отца невесты не было на свадьбе, которая состоялась в мае 2018 года.

Как пишет издание, Меган не разговаривала с отцом с момента бракосочетания и мистер Маркл говорит, что не понимает почему. Он признает, что совершил некоторые ошибки, но считает, что его зять должен «преодолеть это». По его словам, Гарри ведет себя высокомерно, и он «не может принять это».

— Я достаточно долго молчал. Если они когда-нибудь захотят поговорить со мной, возможно, я немного успокоюсь. Но тем временем я не собираюсь становиться монахом и давать обет молчания. Я не могу отрезать свой язык и никогда не говорить снова. Я не могу заткнуться, потому что они дали миллионам людей повод критиковать меня и мою семью, — заявил Томас Маркл.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в октябре отец герцогини Сассекской признался в одном из интервью в употреблении наркотиков в молодости. Кроме того, стало известно, что сводную сестру Меган Маркл Саманту в Великобритании внесли в «черный список» как угрозу репутации королевской семьи.