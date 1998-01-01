Победитель телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, какая музыка звучит в его наушниках, что думает о современной российской эстраде и в частности об Ольге Бузовой и Монеточке.

По его словам, в современной российской музыке ему не хватает любви. Он разделяет произведения, которые создает, например, Стинг и популярная у молодежи Гречка, которую ему также доводилось слушать.

— Слушал. Мне не хватает любви. Для меня не столь важно, когда написана музыка. Сегодня или это возникло 100 лет назад. Для меня важно наличие любви. От любви это написано или нет. Понятие любви сейчас тоже, наверное, размывается у людей. Просто есть что-то такое, чего в мире не хватает, то понимаете любви, без которого в мире становится пусто, пресно, поверхностно и чем очень легко можно объесться. То, чем занимается шоу-бизнес, как бизнес — это, в лучшем, светлом понимании, дарит людям хорошее настроение. То есть развлечение, которое не требует от человека ни усилий мысли, ни глубины чувства, ни задач задуматься, кто же мы такие и так ли мы живем. Это такие дешевые чувства, легкодоступные эмоции. О чувствах там говорить сложно. Эмоции, которые ты легко переживаешь, как пироженка. Закинул быстрый углевод и тебе на время нормально. Нужно это? Я думаю, что нужно, — считает Петр Захаров.

Также финалист шоу «Голос. Перезагрузка» отметил, что слушал песни Ольги Бузовой — участницы проекта «Дом-2», которая после ухода с телестройки занялась музыкой. Петр Захаров заявил, что послушал ее песни, но не понял их. Несколько иного мнения артист о певице Елизавете Гырдымовой, которая выступает под псевдонимом Монеточка.

— Она дико популярная. Тоже, я честно сказать, плохо знаком с этим творчеством. Я когда слушал, там наверное есть какая-то доля таланта. Правда почему Монеточка? А не Лиза или как там ее зовут… Почему не назваться своим именем, а Монеточкой? Мотивы. Для меня очень важен мотив. Для чего человек выходит. Есть самовыражение, просто, без забот о зрителях. Нужно это им или не нужно это им? Станет ли мир лучше от этого на чуть-чуть? Поймут ли люди как вести себя друг с другом? Проснется ли в них то, что есть в каждом? Или просто хайп, прикол. Для меня эти вопросы максимально важны, — говорит Захаров.

Не понял артист также посыла популярной в 2018 году песни «Цвет настроения синий», которую выпустил народный артист России Филипп Киркоров. Клип на композицию за восемь месяцев набрал более 53 миллионов просмотров. За свой хит король российской эстрады получил множество музыкальных наград и премий. Однако в душе Захарова песня отклика не нашла.

— А о чем эта песня? О чем это направление? У каждого из слушателей есть боль. У всех у нас в жизни есть какие-то задачи, душевный груз, которые вызывают у нас порой неуверенность, печаль, огорчение. И счастье — это не дешевая вещь. Это не просто улыбайся, забудь обо всем, не парься и будет тебе счастье. Нет. Счастье — это большая, трудная, ежедневная работа над самим собой, это раскапывание в себе того светлого начала, которое есть в тебе, но часто спит. Но только благодаря этой работе решаются твои проблемы. Личные и все все все проблемы на Земле. На автомате счастливым не станешь, — убежден артист.

Также артист рассказал, какую музыку он предпочитает слушать и на кого старается равняться.

— Разная. Но она всегда содержательная. Из легкого — это музыка из кинофильмов: из «Иронии судьбы», из «Семнадцати мгновений». Или из французских или американских фильмов старых-старых. Из классики — какие-то произведения Чайковского, это может быть духовная музыка, это могут быть хоровые произведения. Отдельная история — это великие, это те, кого я слушаю и на кого хочу равняться. Это Титта Руффо, например. Это могут быть произведения Баха, которого я боготворю бесконечно. Кстати отдельный плейлист у меня — это индийская музыка, — признался победитель шоу «Голос. Перезагрузка».

38-летний петербуржец Петр Захаров стал победителем телевизионного шоу «Голос. Перезагрузка» во вторник, 1 января, по итогам зрительского SMS-голосования. За артиста проголосовали 54,1% телезрителей.

Седьмой сезон вокального телепроекта стартовал 12 октября 2018 года. Шоу состояло из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Петр Захаров рассказал об ощущениях на финале шоу «Голос».