Житель Техаса случайно снял процесс сборки самой большой ракеты Илона Маска

Житель штата Техас Остин Барнард случайно снял на фотоаппарат процесс сборки самой большой ракеты компании SpaceX под название Starhip. Американец запечатлел площадку в местечке Бока Чика, на которой развернуто производство. Изначально автор только предположил, что ему удалось сфотографировать элементы самой большой ракеты Илона Маска. Его сомнения развеял сам глава SpaceX, когда увидел опубликованные в Twitter снимки.

Good shot of @SpaceX Starship flight test vehicle being assembled in Boca Chica, Texas https://t.co/qUYDdZznBK

Позже Маск опубликовал рисунок, на котором представлен сам Starship в собранном виде. Илон пояснил, что пилотируемые версии ракеты для полетов на Марс будут снабжены иллюминаторами.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR