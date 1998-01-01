В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

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Данных о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе ценами пока не поступало.

Фото: www.globallookpress.com

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Индонезии. Как сообщает РИА Новости, сейсмическая активность зарегистрирована вблизи острова Хальмахера.

Эпицентр стихийного бедствия находился более чем в 150 километрах от города Тобело, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В настоящее время информации разрушений и пострадавших нет, также не сообщается об угрозе возникновения цунами.

Ранее Пятый канал сообщал о новом всплеске активности на вулканическом острове Анак-Кракатау в Индонезии. Здесь 3 января вулкан выбросил столб пепла двухкилометровой высоты. После чего местным жителям запретили приближаться к вулкану ближе чем на пять километров.

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