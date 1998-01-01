«Вам письмо»: Женщин Саудовской Аравии оповестят о разводе с помощью СМС

Суды Саудовской Аравии будут рассылать женщинам СМС о расторжении брака, сообщает BBC. Так власти борются с практикой «секретных» разводов, когда мужчины прекращают семейные отношения не предупреждая жен.

Юристы заявляют, что женщины Саудовской Аравии теперь в любой момент смогут узнать свой семейный статус. Это позволит жительницам королевства при необходимости подать на алименты.

SMS о разводах — очередное нововведение наследного принца Мохамеда бин Салмана. До этого он разрешил женщинам Саудовской Аравии водить машины и посещать футбольные матчи.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России планируют ввести смс-оповещение граждан об имеющихся долгах.