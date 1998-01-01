Нам не по пути! — Глава Пентагона громко хлопнул дверью

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Джеймс Мэттис подал в отставку из-за разногласий по Сирии, направив соответствующее письмо президенту Дональду Трампу.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

На большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. По словам российского президента, это не может не радовать. Но вот за океаном это привело к отставке министра обороны Джеймса Мэттиса.

Генерал армии США ушел из-за разногласий с Трампом, они спорили буквально по каждому поводу. В своем обращении к главе Белого Дома Мэттис подчеркнул, что теперь у Дональда Трампа будет возможность подобрать себе единомышленника, но при этом он все же призвал президента противостоять России и Китаю.

— Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью — получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности за счет своих соседей, Америки и наших союзников, — написал Мэттис в прощальном письме.

White House

Демократы из американского сената новость приняли с сожалением.

— Сейчас все, кто был гарантом стабильности, силы, знаний уходят. Генерал Келли, генерал Маттис, генерал Маккастер. Администрация президента превращается в хаос, — сказал сенатор от Демократической партии Чак Шумер.

И сегодня же стало известно, что США намерены закрыть военную базу в сирийском Эт-Танфе. Ту самую, где террористические группировки обучали своих боевиков.

К слову, генерал Джеймс Мэттис имеет в армии США прозвище «Бешеный пес», полученное за свой несгибаемый характер, но похоже, что неординарному Трампу удалось все же сломить грозного военачальника. Ранее Пятый канал рассказывал о вступлении Мэттиса в должность и его былых заслугах.

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