Путин подарил Спасо-Преображенскому собору Петербурга икону

Президент России Владимир Путин подарил Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге икону «Господь Вседержитель». Подарок был вручен во время пребывания главы государства в храме на праздничной службе по случаю Рождества Христова. Как передает РИА Новости, икона была передана настоятелю собора Николаю Брындину. В ответ президент России также получил подарок от священнослужителя.

Владимир Путин приехал на праздничную рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор Петербурга незадолго до полуночи 6 января. Это его второе посещение храма на Преображенской площади за последние семь лет. В 2012 году Путин также встречал здесь Рождество.

Ранее Пятый канал вел прямую трансляцию праздничной службы из храма на Преображенской площади Петербурга.