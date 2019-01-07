Леди Гага завоевала второй «Золотой глобус»

Американская певица Леди Гага получила «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму. Как сообщает РИА Новости, победной композицией стала «Shallow» из фильма «Звезда родилась», в нем Гага сыграла главную роль. Фильм рассказывает об истории молодой певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, сыгранный режиссером картины, Брэдли Купером. За роль Элли Леди Гагу также номинировали на «Лучшую женскую роль в драме».

Прежде певица уже получала «Золотой глобус» — в 2016 она сыграла в телесериале «Американская история ужасов: Отель» и стала лучшей актрисой мини-сериала.

76-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходит 7 января в Лос-Анджелесе.

Ранее Пятый канал рассказывал о шестой награде, полученной Майклом Дугласом на «Золотом глобусе».