Названа причина смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

, 10:17 25

Участница шоу Николь Кузнецова опубликовала в Instagram пост в память о скончавшейся коллеге.

Фото: Instagram @voskoboeva_daria

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова разметила в своем Instagram пост в память об умершей коллеге Дарии Воскобоевой. В конце своей записи девушка написала хэштег #ракдурак, давая понять, что стало причиной смерти экстрасенса.

https://www.instagram.com/p/BsTs5vYACIc/https://www.instagram.com/p/BsTs5vYACIc/. Instagram @Николь Кузнецова

Кроме этого Николь Кузнецова написала теплые слова в память о девушке.

— Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов, — поделилась Кузнецова.

Дария Воскобоева скончалась в ночь на 6 января. Девушка принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и заняла четвертое место. О смерти медиума стало известно после поста напарника Воскобоевой по шоу, Антона Мамона.

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