Названа причина смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова разметила в своем Instagram пост в память об умершей коллеге Дарии Воскобоевой. В конце своей записи девушка написала хэштег #ракдурак, давая понять, что стало причиной смерти экстрасенса.
Кроме этого Николь Кузнецова написала теплые слова в память о девушке.
— Ты боролась до последнего… ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов, — поделилась Кузнецова.
Дария Воскобоева скончалась в ночь на 6 января. Девушка принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и заняла четвертое место. О смерти медиума стало известно после поста напарника Воскобоевой по шоу, Антона Мамона.