Путин пригласил премьера Индии как главного гостя на ВЭФ-2019 во Владивосток

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пригласил его присутствовать в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 7 января.

Также стороны подтвердили «обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и в решении других актуальных мировых проблем».

Путин и Моди обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня.

— Отмечено, что отношения традиционной дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться, — говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры обеих стран тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом, а Моди также высказал самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством Христовым.

В сентябре 2018 года главным гостем на ВЭФ, уже четвертом по счету, был председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что ВЭФ-2018 поставил рекорд по количеству делегатов и подписанным соглашениям на общую сумму 2,9 триллиона рублей, что превзошло все предыдущие результаты.