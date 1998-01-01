Шесть человек погибли при крушении грузового судна в Черном море

Число жертв крушения грузового судна, которое произошло утром в понедельник, 7 января, в Черном море у берегов Турции, возросло до шести человек. Среди них четверо граждан Украины. Ранее сообщалось о двух погибших. Сейчас посольство России в Турции выясняет, есть ли среди них россияне.

Как сообщает РИА Новости, экипаж судна «Волга-Балт», шедшего под панамским флагом, состоял из 13 человек, девять из них — граждане Украины, двое — граждане Азербайджана и двое — россияне. Семь человек турецким экстренным службам удалось спасти.

Сигнал бедствия спасатели получили около 8 утра по московскому времени. Как ранее сообщал Пятый канал, судно затонуло в 80 километрах от турецкого порта Самсун. Перед этим оно разломилось пополам.