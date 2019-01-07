Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева

Алла Пугачева рассказала, что решение закончить сольную карьеру, она приняла после того, как достигла высот своего кумира — Муслима Магомаева. Певица во всем старалась походить на своего кумира и дала себе своего рода зарок — вовремя уйти. Об этом сообщает Newstes.ru.

Пугачева рассказала, что перед смертью Магомаев сказал ей, что она добилось многого и пришло время задуматься об уходе. Народный артист СССР скончался 25 октября 2008 года, а решение покинуть сцену Алла Борисовна приняла в 2010 году.

Сейчас Примадонна уже не ездит с концертами, не выступает сольно, лишь изредка радует своих поклонников появлением на дружеских мероприятиях. Судя по всему, решив, оставить лишь ту часть отечественного шоу-бизнеса, которая приносит удовольствие.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Алла Борисовна отметила Новый год.