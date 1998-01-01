Бразильская звезда женского UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Польяна Виана Мота проучила грабителя, который напал на нее в Рио-Де-Жанейро.

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в Twitter фотографию мужчины, который попал под руку его подопечной.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt — Dana White (@danawhite) 7 января 2019 г.

— Чертовский плохая идея! — прокомментировал Уайт поступок потерпевшего.

Позже Мота рассказала, как все произошло. Девушка вышла из отеля на улицу и ждала такси, когда к ней подошел злоумышленник, сказал, что вооружен и потребовал отдать телефон. После этого последовали два мощных удара и удушающий захват. По словам очевидцев, грабитель умолял прохожих вызвать полицию.

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