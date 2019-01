Бразильская звезда женского UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Польяна Виана Мота проучила грабителя, который напал на нее в Рио-Де-Жанейро.

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в Twitter фотографию мужчины, который попал под руку его подопечной.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt