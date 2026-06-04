Красный или зеленый уровень: когда будет следующая магнитная буря

Особенно внимательно следить за этим природным явлением необходимо метеозависимым людям.
Фото: 5-tv.ru
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Магнитная буря 5 июня будет с вероятностью в 77%
Вероятность того, что 5 июня будет магнитная буря, равна 77%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По информации специалистов, вероятность того, что 5 июня в атмосфере Земли будет штиль, равна нулю. Слабые колебания магнитосферы ожидаются с вероятностью в 23%, а то, что в этот день будет магнитная буря, составит 77%.
По прогнозам экспертов, с полуночи до четырех утра по московскому времени волнения атмосферы будут на уровне 5,5 баллов из девяти по шкале Кр-индекс. Это значение указывает на слабую магнитную бурю.
К шести утра колебания достигнут уже семи баллов (сильная буря в «красной» зоне), а к полудню их значение понизится до шести. К 20:00 волнения магнитосферы Земли войдут в «оранжевую» зону. А их интенсивность будет на уровне четырех-четырех с половиной баллов.
Магнитные бури, по мнению некоторых ученых, могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Поэтому им в этот день стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что на поверхности Солнца произошло редкое явление — так называемая «черная» вспышка. Она возникла из-за выброса облака нейтрального водорода в солнечной короне. Это явление особенно тем, что такой водород почти не пропускает излучение Солнца.
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