Красный или зеленый уровень: когда будет следующая магнитная буря

Магнитная буря 5 июня будет с вероятностью в 77%

Вероятность того, что 5 июня будет магнитная буря, равна 77%. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По информации специалистов, вероятность того, что 5 июня в атмосфере Земли будет штиль, равна нулю. Слабые колебания магнитосферы ожидаются с вероятностью в 23%, а то, что в этот день будет магнитная буря, составит 77%.

По прогнозам экспертов, с полуночи до четырех утра по московскому времени волнения атмосферы будут на уровне 5,5 баллов из девяти по шкале Кр-индекс. Это значение указывает на слабую магнитную бурю.

К шести утра колебания достигнут уже семи баллов (сильная буря в «красной» зоне), а к полудню их значение понизится до шести. К 20:00 волнения магнитосферы Земли войдут в «оранжевую» зону. А их интенсивность будет на уровне четырех-четырех с половиной баллов.

Магнитные бури, по мнению некоторых ученых, могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. Поэтому им в этот день стоит быть особенно внимательными к своему здоровью.

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