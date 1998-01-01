В Пентагоне объяснили появление десантного корабля Fort McHenry в Черном море

Представитель военно-морских сил США Джеффри Дорси назвал маневры десантного корабля Fort McHenry в Черном море соответствующими международному праву и Конвенции Монтре, регулирующей статус военных кораблей нечерноморских стран. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что корабль ВМС США действует в рамках ранее установленного плана. Дорси добавил, что американские моряки проведут учения в международных водах Черного моря с румынским фрегатом Regele Ferdinand. За маневрами боевого судна США с пятью сотнями морских пехотинцев наблюдает российский сторожевик «Пытливый».

В соответствии с Конвенцией Монтре от 1936 года, в Черном море не могут находиться суда воюющих держав, а также корабли нечерноморских стран сроком более 21 дня.

Ранее Пятый канал публиковал видео прохода Fort McHenry пролив Босфор в Стамбуле в сопровождении турецкого корабля.